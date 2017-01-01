В Иванове возникла проблема взаимодействия сотрудников УМВД с беженцами из Сирии

Вопрос обсудили в департаменте внутренней политики





13 декабря в региональном Департаменте внутренней политики состоялось совещание по вопросам миграции.

Наиболее острым вопросом дискуссии стала проблема взаимодействия сотрудников Управления по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области с беженцами из Сирийской Арабской Республики.

В частности, члены ассоциации «Арабско-русское содружество» посетовали на затягивание временных процедур при работе с гражданами Сирии. А именно сначала беженцам предлагается пройти процедуру по рассмотрению их ходатайства на присвоение статуса беженца, а затем процедуру по рассмотрению ходатайства на предоставление временного убежища. Кроме того, общественники сетовали на малое количество людей, принимаемых в неделю сотрудниками УМВД при рассмотрении заявлений беженцев.

В ходе совещания был достигнут ряд договоренностей. В частности, по увеличению количества беженцев, которых сотрудники Управления по вопросам миграции будут принимать в течение недели. Ассоциация «Арабско-русское содружество» в свою очередь обязуется предоставить дипломированных переводчиков для облегчения взаимодействия с беженцами во время оформления необходимых документов.

Кроме того, сотрудники УМВД будут уведомлять беженцев о возможности подачи с их стороны документов сразу на предоставление временного убежища.

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