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В Иванове возникла проблема взаимодействия сотрудников УМВД с беженцами из Сирии
Вопрос обсудили в департаменте внутренней политики
13 декабря в региональном Департаменте внутренней политики состоялось совещание по вопросам миграции.
Наиболее острым вопросом дискуссии стала проблема взаимодействия сотрудников Управления по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области с беженцами из Сирийской Арабской Республики.
В частности, члены ассоциации «Арабско-русское содружество» посетовали на затягивание временных процедур при работе с гражданами Сирии. А именно сначала беженцам предлагается пройти процедуру по рассмотрению их ходатайства на присвоение статуса беженца, а затем процедуру по рассмотрению ходатайства на предоставление временного убежища. Кроме того, общественники сетовали на малое количество людей, принимаемых в неделю сотрудниками УМВД при рассмотрении заявлений беженцев.
В ходе совещания был достигнут ряд договоренностей. В частности, по увеличению количества беженцев, которых сотрудники Управления по вопросам миграции будут принимать в течение недели. Ассоциация «Арабско-русское содружество» в свою очередь обязуется предоставить дипломированных переводчиков для облегчения взаимодействия с беженцами во время оформления необходимых документов.
Кроме того, сотрудники УМВД будут уведомлять беженцев о возможности подачи с их стороны документов сразу на предоставление временного убежища.
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Комментарии (2)
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- ЙЯdЪсегодня, 12:44Сколько же у нас этих беженцев то, если людей для их оформления не хватает?
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- green53 минуты назадРоссия для русских. Война кончилась пусть к себе едут.
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