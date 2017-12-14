Опубликована новая схема дорожного движения на Вокзальной площади Иванова

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Как мы сообщали ранее, в рамках проведения капитального ремонта Вокзальной площади с 16 декабря 2017 года изменится схема дорожного движения на данном участке улично-дорожной сети:

1. Сквозной проезд по Вокзальной площади запрещен (на участке от проспекта Шереметевского до улицы Земляной, вдоль здания ФГУП «Почта России» и железнодорожного вокзала).

2. По улице Калинина (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Станционной) будет организовано двухстороннее движение транспортных средств.

3. Подъезд к АЗС «Ивнефтеторг» будет осуществляться со стороны проспекта Шереметевского, выезд через магазин «Кенгуру».

4. Вводится в эксплуатацию регулируемое движение на перекрестке проспекта Шереметевским и улице Карла Маркса.

На фото – новая схема движения.

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