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Опубликована новая схема дорожного движения на Вокзальной площади Иванова
Как мы сообщали ранее, в рамках проведения капитального ремонта Вокзальной площади с 16 декабря 2017 года изменится схема дорожного движения на данном участке улично-дорожной сети:
1. Сквозной проезд по Вокзальной площади запрещен (на участке от проспекта Шереметевского до улицы Земляной, вдоль здания ФГУП «Почта России» и железнодорожного вокзала).
2. По улице Калинина (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Станционной) будет организовано двухстороннее движение транспортных средств.
3. Подъезд к АЗС «Ивнефтеторг» будет осуществляться со стороны проспекта Шереметевского, выезд через магазин «Кенгуру».
4. Вводится в эксплуатацию регулируемое движение на перекрестке проспекта Шереметевским и улице Карла Маркса.
На фото – новая схема движения.
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