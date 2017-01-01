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вчера, 11:374-летний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа
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По факту гибели ребенка, выпавшего из окна пятого этажа возбуждено уголовное дело
По статье «Причинение смерти по неосторожности»
В Ивановской области по факту гибели ребенка, выпавшего из окна возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».
Напомним, трагедия произошла 14 декабря в Шуе. 4-летний мальчик погиб, выпав из окна квартиры, распложенной на пятом этаже. По информации регионального СУ СКР, «трое малолетних детей играли в комнате, мама детей находилась на кухне. Один из сыновей сказал женщине, что брат куда-то спрятался, и они не могут его найти. Тело ребенка обнаружили на улице под окнами квартиры, где проживает семья».
В настоящее время по уголовному делу произведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, допрошены мать погибшего мальчика, лица, проживающие с ней в одной квартире, соседи, а также медицинские работники, выезжавшие на место по сообщению о смерти ребенка.
Расследование уголовного дела продолжается.
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