По факту гибели ребенка, выпавшего из окна пятого этажа возбуждено уголовное дело

По статье «Причинение смерти по неосторожности»





В Ивановской области по факту гибели ребенка, выпавшего из окна возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, трагедия произошла 14 декабря в Шуе. 4-летний мальчик погиб, выпав из окна квартиры, распложенной на пятом этаже. По информации регионального СУ СКР, «трое малолетних детей играли в комнате, мама детей находилась на кухне. Один из сыновей сказал женщине, что брат куда-то спрятался, и они не могут его найти. Тело ребенка обнаружили на улице под окнами квартиры, где проживает семья».

В настоящее время по уголовному делу произведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, допрошены мать погибшего мальчика, лица, проживающие с ней в одной квартире, соседи, а также медицинские работники, выезжавшие на место по сообщению о смерти ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается.

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