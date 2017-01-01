Главная Снегурочка страны приедет в Палех





17 декабря в 10.00 на центральной площади поселка Палех Ивановской области состоится новогоднее представление с участием главной Снегурочки страны, резиденция которой находится в Костроме.

В этот день гостей праздника ждет множество сюрпризов - яркое театрализованное представление с участием костромской Снегурочки, включающее в себя хороводы, конкурсно-игровую программу, песни, забавы, загадки, а также выступление местных творческих коллективов.

Палешане продемонстрируют Снегурочке конкурсную выставку украшенных деревьев и кустов, а также новогодние игрушки, изготовленными своими руками.

Главным событием праздника станет торжественное зажжение огней на главной ёлке Палеха.

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