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56 минут назад
Главная Снегурочка страны приедет в Палех
17 декабря в 10.00 на центральной площади поселка Палех Ивановской области состоится новогоднее представление с участием главной Снегурочки страны, резиденция которой находится в Костроме.
В этот день гостей праздника ждет множество сюрпризов - яркое театрализованное представление с участием костромской Снегурочки, включающее в себя хороводы, конкурсно-игровую программу, песни, забавы, загадки, а также выступление местных творческих коллективов.
Палешане продемонстрируют Снегурочке конкурсную выставку украшенных деревьев и кустов, а также новогодние игрушки, изготовленными своими руками.
Главным событием праздника станет торжественное зажжение огней на главной ёлке Палеха.
ключевые слова: Новый год Снегурочка
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Комментарии (1)
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- oiuytr13 минут назадС каких это пор внучка Снегурочка стала ездить отдельно от своего дедушки - Деда Мороза???
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