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Новости

56 минут назад

Главная Снегурочка страны приедет в Палех


17 декабря в 10.00 на центральной площади поселка Палех Ивановской области состоится новогоднее представление с участием главной Снегурочки страны, резиденция которой находится в Костроме.

В этот день гостей праздника ждет множество сюрпризов - яркое театрализованное представление с участием костромской Снегурочки, включающее в себя хороводы, конкурсно-игровую программу, песни, забавы, загадки, а также выступление местных творческих коллективов.

Палешане продемонстрируют Снегурочке конкурсную выставку украшенных деревьев и кустов, а также новогодние игрушки, изготовленными своими руками.

Главным событием праздника станет торжественное зажжение огней на главной ёлке Палеха.



ключевые слова: Новый год Снегурочка
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							С каких это пор внучка Снегурочка стала ездить отдельно от своего дедушки - Деда Мороза???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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