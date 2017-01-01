Ивановка попалась на краже детской игрушки из магазина

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела





В полицию поступило сообщение от директора одного из ивановских магазинов товаров для детей. Женщина сообщала, что во время ревизии в конце дня была выявлена пропажа товара. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, было обнаружено, что неизвестная днем похитила с прилавка магазина детскую интерактивную игрушку стоимостью свыше 4 тысяч рублей.

Оперативники быстро установили личность подозреваемой в краже и задержали ее. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась 31-летняя жительница областного центра.

Сейчас по факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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