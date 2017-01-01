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сегодня, 11:08

Между Ивановским и Минским музыкальными театрами подписан договор об обменных гастролях

Белорусские артисты привезут в Иваново свои лучшие спектакли: «Тристан и Изольда», «Веселая вдова», «Бал в Савойе», «Моя прекрасная леди»


В начале декабря текущего года в столице Белоруссии был подписан договор об обменных гастролях между Ивановским музыкальным театром и Минским государственным музыкальным театром.

С 25 октября по 4 ноября 2018 года в рамках областного фестиваля «Дни российской культуры» ивановцы и гости областного центра увидят лучшие спектакли Минского музтеатра - «Веселая вдова» Ф. Легара, «Бал в Савойе» П. Абрахама, «Софья Гольшанская» В. Кондрусевича, «Тристан и Изольда» А. Симона, «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу. Детская аудитория получит возможность посмотреть мюзикл «Буратино, ву» на музыку Алексея Рыбникова.

В свою очередь, в это же время Ивановский музыкальный театр представит на сцене Минского государственного музыкального театра свои лучшие спектакли: «Алые паруса» М. Дунаевского, «Кентервильское приведение» В. Баскина, «Легенда» Д. Лазарева, драму А. Бабурина «Страсти в стиле танго» на музыку латиноамериканских композиторов и музыкальные сказки для детей – «Белоснежка» Э. Колмановского, «Тот самый кот» Н. Прокина, «Огниво» С. Горковенко.



ключевые слова: музыкальный театр гастроли договор
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