Отца и сына Ключаревых оставили под стражей





На днях Октябрьский суд г. Иваново рассматривал ходатайство о продлении срока содержания под стражей Дмитрию и Сергею Ключаревым.

Напомним, бывший глава Фурмановского района подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и совместном с сыном мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с фальсификацией единого государственного реестра юридических лиц.

Суд продлил арест еще на три месяца, до 17 февраля 2018 года. Дмитрий Игоревич и Сергей Дмитриевич будут находиться в СИЗО.

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