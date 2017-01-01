В Иванове обсудят организацию перевозок организованных групп детей

Мероприятие проводится в преддверии новогодних каникул





19 декабря в актовом зале УГИБДД по Ивановской области состоится совещание по вопросу организации перевозок организованных групп детей в преддверии новогодних каникул. На мероприятие приглашены представители администрации областного центра, регионального УГАДН, индивидуальные предприниматели и туроператоры, осуществляющие организованную перевозку групп детей.

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