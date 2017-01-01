Новости
сегодня, 10:51
В Иванове обсудят организацию перевозок организованных групп детей
Мероприятие проводится в преддверии новогодних каникул
19 декабря в актовом зале УГИБДД по Ивановской области состоится совещание по вопросу организации перевозок организованных групп детей в преддверии новогодних каникул. На мероприятие приглашены представители администрации областного центра, регионального УГАДН, индивидуальные предприниматели и туроператоры, осуществляющие организованную перевозку групп детей.
- оцените новость:
-
(0)
- 225
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
29 минут назадОпубликована новая схема дорожного движения на Вокзальной площади Иванова
ФОТО
-
(0)
- 410
35 минут назадПо факту гибели ребенка, выпавшего из окна пятого этажа возбуждено уголовное дело
По статье «Причинение смерти по неосторожности»
-
(0)
- 333
сегодня, 11:01Отца и сына Ключаревых оставили под стражей
-
(0)
- 1109
сегодня, 09:24На трассе Ковров-Шуя-Кинешма произошла смертельная автоавария
-
(0)
- 2203