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Новости

20 минут назад

В Иванове в подъезде дома сгорели коляска и санки

Это уже третий за декабрь случай поджога детских колясок в областном центре


Пожар произошел 14 декабря около двух часов дня в доме №86 на улице Куконковых. Когда на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, из подъездных окон шел дым.

В результате пожара огонь повредил детскую коляску, санки и отделку подъезда на первом этаже на площади 3 квадратных метра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, но вероятнее всего это был поджог.

Стоит отметить, что в областном центре это уже третий за декабрь случай поджога в подъездах домов детских колясок.



ключевые слова: пожар коляска санки поджог МЧС
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • 14 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Психушек надо больше строить,а не торгово-офисных центров.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Муся								
							
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  • 2 минуты назад
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										0
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							С машин на санки с колясками перешли, а вообще лучше коляски в квартиру все же заносить, и не оставлять в подъездах. 4 года назад так же спалили у соседей коляску, подъезд горел до 2 го этажа, пожарные при тушении выбили все стекла в подъезде до 5 этажа (было жуткое задымление) ремонт подъезда был полный с 1 го по 5 ый этаж, последствия не очень хорошие грубо говоря.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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