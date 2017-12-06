В Иванове в подъезде дома сгорели коляска и санки

Это уже третий за декабрь случай поджога детских колясок в областном центре





Пожар произошел 14 декабря около двух часов дня в доме №86 на улице Куконковых. Когда на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, из подъездных окон шел дым.

В результате пожара огонь повредил детскую коляску, санки и отделку подъезда на первом этаже на площади 3 квадратных метра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, но вероятнее всего это был поджог.

Стоит отметить, что в областном центре это уже третий за декабрь случай поджога в подъездах домов детских колясок.

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