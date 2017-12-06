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12.12.2017 13:07В Иванове участились поджоги детских колясок в подъездах
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Новости
20 минут назад
В Иванове в подъезде дома сгорели коляска и санки
Это уже третий за декабрь случай поджога детских колясок в областном центре
Пожар произошел 14 декабря около двух часов дня в доме №86 на улице Куконковых. Когда на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, из подъездных окон шел дым.
В результате пожара огонь повредил детскую коляску, санки и отделку подъезда на первом этаже на площади 3 квадратных метра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, но вероятнее всего это был поджог.
Стоит отметить, что в областном центре это уже третий за декабрь случай поджога в подъездах домов детских колясок.
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Комментарии (2)
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- РЕМАРКа14 минут назадПсихушек надо больше строить,а не торгово-офисных центров.
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- Муся2 минуты назадС машин на санки с колясками перешли, а вообще лучше коляски в квартиру все же заносить, и не оставлять в подъездах. 4 года назад так же спалили у соседей коляску, подъезд горел до 2 го этажа, пожарные при тушении выбили все стекла в подъезде до 5 этажа (было жуткое задымление) ремонт подъезда был полный с 1 го по 5 ый этаж, последствия не очень хорошие грубо говоря.