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Новости

41 минуту назад

В Ивановской области пройдет Дед-парад

Мероприятие состоится в рамках областного конкурса «Настоящий Дед Мороз»


17 декабря в 11.00 в районном Доме культуры «Лидер» (г. Родники) состоится открытие ежегодного областного конкурса «Настоящий Дед Мороз».

В программе конкурса представление визитной карточки «Говорят, под Новый год что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается», костюмированный парад Дедов Морозов со Снегурочками и сказочными свитами по главным улицам города на площадь Ленина, веселые конкурсы у главной елки за звание «Дед Мороз – чемпион!» и «Дед Мороз – ди-джей».

Выступление участников конкурса будет оценивать компетентное жюри из числа ведущих специалистов в сфере культуры и спорта Ивановской области. Критерии оценки - артистизм, умение владеть аудиторией, оригинальность раскрытия темы, необычный реквизит, эмоциональность и культура речи (сценическая культура) участников.

По итогам конкурса состоится награждение победителей с вручением дипломов и ценных подарков.

Конкурс «Настоящий Дед Мороз» проводится в Родниках ежегодно с 2002 года в конце декабря, на него съезжаются лучшие Деды Морозы со всей Ивановской области.



ключевые слова: Новый год Дед Мороз конкурс парад
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