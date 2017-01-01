В Иванове состоятся баттлы брейкеров: молодежь против ветеранов

В областном центре отметят 30-летие со дня основания ивановского брейк-данса





16 декабря в 12.00 в зале областного координационно-методического центра культуры и творчества (г. Иваново, ул. Карла Маркса, 62/107) состоится праздничная программа, посвященная 30-летию со дня основания ивановского брейк-данса.

В программе - показательные номера различных коллективов брейк-данса Иванова и области и представителей разных поколений брейкеров. В том числе соревнования (баттлы) среди команд младшего и среднего возраста, «исторический» баттл «Молодёжь против ветеранов».

Справка департамента культуры и туризма:

В 1987 году группа ивановских энтузиастов решила попробовать себя в новом направлении молодёжной и танцевальной культуры того времени. Уже через год была открыта первая школа брейк-данса в г. Иваново.

Брейкером первой волны в г. Иваново был Андрей Неманов – основатель и руководитель школы брейк-данса «Би-рейс» (B-race), старейшего в городе и области центра по обучению «нижнему» и «верхнему» брейку. За годы существования школы сложилась своя система обучения базовым элементам брейк-данса, позволяющая ученику за короткий срок подняться от «нулевого» до «начального» уровня владения танцем. Многих подростков она научила дисциплине, здоровому образу жизни, упорству, желанию добиваться успеха. Для них брейк стал не просто спортом и танцем, а стилем жизни. Выпускники школы открывают в городе и области свои студии по обучению брейк-дансу.

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