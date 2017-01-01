Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 09:24

На трассе Ковров-Шуя-Кинешма произошла смертельная автоавария


ДТП случилось 14 декабря около 16.30 на 46-м километре автодороги Ковров-Шуя-Кинешма в Савинском районе. 51-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой «Мазда-6», за рулем которой находилась женщина.

В результате столкновения водитель отечественной машины от полученных травм скончался на месте ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: ДТП гибель
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1265
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации