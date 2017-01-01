На трассе Ковров-Шуя-Кинешма произошла смертельная автоавария





ДТП случилось 14 декабря около 16.30 на 46-м километре автодороги Ковров-Шуя-Кинешма в Савинском районе. 51-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой «Мазда-6», за рулем которой находилась женщина.

В результате столкновения водитель отечественной машины от полученных травм скончался на месте ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

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