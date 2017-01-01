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Новости

56 минут назад

В интернете стартовало голосование по конкурсу новогодних игрушек

ФОТО

Детская библиотека №5 в Иванове на своей интернет-странице в социальной сети проводит конкурс новогодних игрушек "Мой любимый литературный герой". Подведение итогов состоится 21 декабря в 10:00 в библиотеке.

Наибольшее количество голосов (уже более 80) набрала пока игрушка "Ежик" (под №15), которая представлена участницей Татьяной Филатовой.

foto.png

Как оказалось, на странице Татьяны представлены не одно, а несколько оригинальных изделий ручной работы:

аа.jpg

бб.jpg

На втором месте игрушка №4 (автор не указан), которая имеет пока только 29 голосов.

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