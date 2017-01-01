ПОСЛУШАЙТЕ! Почему ивановцы уже не один год надеются хотя бы на злую колдунью Гингему

ВИДЕО





Исполнение приговора несуразному строению на площади Пушкина может быть отсрочено на несколько лет, а то и вовсе отменено. В ноябре 2017-го ивановский мэр пообещал снести «Морсен», но о сроках речи тогда не было. А теперь вот начальник управления архитектуры и градостроительства уточнил заявление главы: чтобы дело дошло до сноса, необходимо ну очень сильно постараться. В общем, не меньше двух лет.

Через два года - это за рамками официального срока нынешнего мэра. Главам-то теперь по два с половиной года на управление городом дается. А дальше - новые выборы, результат которых зависит не от горожан и даже не от думских депутатов. Владимир Шарыпов год уже отработал, неужели так и уйдет весной 2019-го, не справившись с этим наростом на Пушкинской площади?

Об этом, а также о том, какая связь между «Морсеном» и злой колдуньей Гингемой из «Волшебника Изумрудного города» – в комментарии Татьяны Прокопенко.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

поделиться ссылкой:

