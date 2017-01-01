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сегодня, 21:22

ПОСЛУШАЙТЕ! Почему ивановцы уже не один год надеются хотя бы на злую колдунью Гингему

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Исполнение приговора несуразному строению на площади Пушкина может быть отсрочено на несколько лет, а то и вовсе отменено. В ноябре 2017-го ивановский мэр пообещал снести «Морсен», но о сроках речи тогда не было. А теперь вот начальник управления архитектуры и градостроительства уточнил заявление главы: чтобы дело дошло до сноса, необходимо ну очень сильно постараться. В общем, не меньше двух лет.

Через два года - это за рамками официального срока нынешнего мэра. Главам-то теперь по два с половиной года на управление городом дается. А дальше - новые выборы, результат которых зависит не от горожан и даже не от думских депутатов. Владимир Шарыпов год уже отработал, неужели так и уйдет весной 2019-го, не справившись с этим наростом на Пушкинской площади?

Об этом, а также о том, какая связь между «Морсеном» и злой колдуньей Гингемой из «Волшебника Изумрудного города»  – в комментарии Татьяны Прокопенко.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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							"Берлин спустя 45 лет возвращает троллейбус.
    
Четыре маршрута в Шпандау переведут на электричество, для этого повесят 25 км проводов. Часть маршрута троллейбусы будут двигаться за счёт аккумуляторов. В планах ещё 51 км линий."
    

    
Mach mit, Mach’s nach, Mach’s besser!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Меняется схема дорожного движения на Вокзальной площади Иванова
				
сегодня, 13:10

				

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	 Автобусы и троллейбусы могут там начать ездить уже на следующей неделе - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		4-летний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа
				
сегодня, 11:37

				

				4-летний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа 
								

					
	 Трагедия произошла в Шуе
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области охотник и участковый устроили перестрелку
				
сегодня, 11:29

				

				В Ивановской области охотник и участковый устроили перестрелку 
								

					
	 Всё началось с неизлечимо больной собаки
				

				

	    			
    
	    				
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