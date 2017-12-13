Ивановские чиновники помогут 83-летней бабушке-погорельцу

Волонтеры оказывают помощь уже сейчас - ФОТО

Чиновники и волонтеры обратили внимание на пожилую женщину, квартира которой пострадала от пожара. ЧП случилось во вторник, загорелся деревянный дом на три семьи, погиб мужчина.

Надежде Охапкиной уже 83 года. Живет она вместе со своей знакомой - Ларисой. Крышу над квартирой бабушки разобрали сотрудники МЧС, когда тушили пожар. Сейчас дом отключен от газа и электричества. После ЧП старушке предложили переехать в гостиницу, но она отказалась.

Помочь пожилой женщине решили чиновники и волонтеры, теперь у нее много посетителей. Помогают собрать справки, ведут разъяснительные беседы. Городские власти обещают материальную помощь - 18 тысяч рублей. Кроме того, помогут с газовым оборудованием.

Фото: ВКонтакте / Пешком по Иванову

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