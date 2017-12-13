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Новости

35 минут назад

Ивановские чиновники помогут 83-летней бабушке-погорельцу

Волонтеры оказывают помощь уже сейчас - ФОТО


Чиновники и волонтеры обратили внимание на пожилую женщину, квартира которой пострадала от пожара. ЧП случилось во вторник, загорелся деревянный дом на три семьи, погиб мужчина.

Надежде Охапкиной уже 83 года. Живет она вместе со своей знакомой - Ларисой. Крышу над квартирой бабушки разобрали сотрудники МЧС, когда тушили пожар. Сейчас дом отключен от газа и электричества. После ЧП старушке предложили переехать в гостиницу, но она отказалась.

Помочь пожилой женщине решили чиновники и волонтеры, теперь у нее много посетителей. Помогают собрать справки, ведут разъяснительные беседы. Городские власти обещают материальную помощь - 18 тысяч рублей. Кроме того, помогут с газовым оборудованием.

Фото: ВКонтакте / Пешком по Иванову



ключевые слова: погорельцы помощь
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сегодня, 13:10

				

				Меняется схема дорожного движения на Вокзальной площади Иванова 
									
								

					
	 Автобусы и троллейбусы могут там начать ездить уже на следующей неделе - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		4-летний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа
				
сегодня, 11:37

				

				4-летний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа 
								

					
	 Трагедия произошла в Шуе
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области охотник и участковый устроили перестрелку
				
сегодня, 11:29

				

				В Ивановской области охотник и участковый устроили перестрелку 
								

					
	 Всё началось с неизлечимо больной собаки
				

				

	    			
    
	    				
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