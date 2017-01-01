Открытие ELENA FURS в Иванове

На правах рекламы





Меховая фабрика ELENA FURS за 27 лет сшила около 1,5 миллионов шуб! Собственное производство в России и Европе, меха с лучших мировых аукционов позволяют держать качество на самом высоком уровне. Уникальный магазин в Иванове встретит первых гостей 16 декабря.

На открытии весь ассортимент будет представлен по фабричным ценам без торговой наценки. Более 20-ти видов меха, размеры от 38 до 72, выгодные условия рассрочки и приятные подарки ждут вас.

Модели отшивают и окрашивают на наших современных фабриках в России, Италии и Греции. Мы постоянно сотрудничаем с известными дизайнерами и можем предложить самые смелые и стильные сочетания, будь то крашеная норка с воротником из рыси или необычная шуба кремового цвета из мутона. Любителей классики порадуем шикарным соболем, куницей, рысью и блестящей норкой. Компания ELENA FURS получила премию «Товар года» в номинациях «Лучшие шубы России» в 2015 г. и «Лучший ассортимент шуб» в 2016 г.

Профессиональные продавцы-консультанты подробно расскажут об ассортименте, скидках и рассрочке, а также помогут правильно подобрать шубу именно для вас.

Напоминаем, что в честь открытия магазина в Иванове, стоимость мехов идет без торговой наценки.

Адрес магазина: ТРЦ «Евролэнд», ул. Куконковых, 141

Телефон: 8 800 777 75 81

Сайт: elenafurs.ru

Instagram: @elenafurs.blog

поделиться ссылкой:

