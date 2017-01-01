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Ивановская мэрия не обеспечивает охрану и законное использование городских лесов
Данный факт установила природоохранная прокуратура
Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура в результате проверки установила, что администрация областного центра не принимает предусмотренных законодательством мер по обеспечению охраны и законного использования городских лесов. Эти меры предусматривают проектирование лесничеств и лесопарков, закрепление на местности местоположения их границ, таксация лесов, проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, принятие лесохозяйственных регламентов.
В частности, к городским лесам Иванова относятся лесные насаждения юго-восточнее ПО-14, юго-западнее пересечения улиц 1-я Отрадная и Неровная, в местечке Горино, вдоль Кохомского шоссе, на повороте к онкодиспансеру, в районе улицы Домостроителей, а также парки культуры и отдыха им. В.Я. Степанова и «Харинка».
Внесенное в связи с неисполнением требований лесного законодательства в адрес главы Иванова представление было оставлено без удовлетворения.
В итоге суд признал незаконным бездействие администрации города и обязал провести лесоустройство, разработать лесохозяйственные регламенты городских лесов.
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