19 тысяч жителей Ивановской области не выпустят за границу

Они задолжали почти 6,5 миллиардов рублей





19 тысяч жителей региона не смогут покинуть в новом году территорию России, даже если очень захотят. Речь идет о должниках, в отношении которых возбуждены исполнительные производства.

Региональное Управление судебных приставов передало информацию о них в пограничную службу. Общая сумма задолженности теперь уже невыездных должников - почти 6,5 миллиардов рублей. Половина из этих злостных неплательщиков - алиментщики. Их общий долг - чуть более миллиарда. Остальные - те, кто не платит налоги, не возвращает кредиты и имеет другие задолженности. Выезд за территорию Российской Федерации им теперь запрещен.

Ивановские приставы подчеркивают, что отмена этого постановления - процесс не быстрый. Поэтому тем, кто собирается на Новый год за границу, но при этом имеет непогашенные платежи, рекомендуют ознакомиться о размерах своей задолженности на сайте УФССП.

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