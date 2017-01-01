В регион поступило более 180 тонн недостоверно задекларированного пивоваренного ячменя

Груз прибыл от ООО «Башмаковский хлеб» Пензенской области





Специалисты Россельхознадзора установили факт недостоверного декларирования ячменя пивоваренного в количестве более 180 тонн, поступившего в Ивановскую область. Груз прибыл от ООО «Башмаковский хлеб» Пензенской области. Исследования ячменя на содержание микотоксинов, пестицидов и радионуклидов, предусмотренного Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна», не проводилось.

По данному факту в отношении ООО «Башмаковский хлеб» возбуждено административное дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям. Выдано предписание об отзыве декларации.

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