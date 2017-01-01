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Новости

сегодня, 16:57

Выяснилось, когда снесут «утюг» на площади Пушкина в Иванове


Группа инициативных горожан написала мэру Иванова письмо, в котором просят еще раз обратить внимание на «уродливое строение в центре города». Речь идет о многострадальном кафе «Морсен», которое в народе прозвали «утюгом».

Инициаторы открытого обращения подчеркивают, что здание стоит в зоне одного из немногих мест проведения массовых мероприятий и портит впечатление своей крайне непривлекательной архитектурой. В октябре в эфире программы «Есть мнение» Владимир Шарыпов пообещал, что его все-таки снесут. Сегодня в мэрии нам подтвердили, что процесс запущен, но он будет не настолько быстрым, как хотелось бы.

«В настоящий момент разрабатывается проект планировки, в соответствии с которым территория, на которой он расположен «Морсен», войдет в землю общего пользования. После этого, возможно, - процедура выкупа данного здания и сноса. Процедура очень длинная и сложная, и если глядеть правде в глаза, то в ближайшие два года я не вижу перспектив, чтобы его снесли», - прокомментировал ситуацию корреспонденту IvanovoNews начальник городского управления архитектуры и градостроительства Павел Соколов.



ключевые слова: архитектура здание снос
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 17:12
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							Какая процедура планировки? За несколько дней можно разобрать, а весной посадить кустарники, там где их выкорчевали из за этого сарая. И выкупет его пусть тот, кто разрешил строить. Оно уже давно окупилось за счёт конторы "кредить под 700%"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Светлана Светлана								
							
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  • 53 минуты назад
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							строение- уродливая бородавка на теле площади								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Jery								
							
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  • 44 минуты назад
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							на дрова разберем								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Меняется схема дорожного движения на Вокзальной площади Иванова
				
сегодня, 13:10

				

				Меняется схема дорожного движения на Вокзальной площади Иванова 
									
								

					
	 Автобусы и троллейбусы могут там начать ездить уже на следующей неделе - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		4-летний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа
				
сегодня, 11:37

				

				4-летний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа 
								

					
	 Трагедия произошла в Шуе
				

				

	    			
    
	    				
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