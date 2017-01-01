Выяснилось, когда снесут «утюг» на площади Пушкина в Иванове





Группа инициативных горожан написала мэру Иванова письмо, в котором просят еще раз обратить внимание на «уродливое строение в центре города». Речь идет о многострадальном кафе «Морсен», которое в народе прозвали «утюгом».

Инициаторы открытого обращения подчеркивают, что здание стоит в зоне одного из немногих мест проведения массовых мероприятий и портит впечатление своей крайне непривлекательной архитектурой. В октябре в эфире программы «Есть мнение» Владимир Шарыпов пообещал, что его все-таки снесут. Сегодня в мэрии нам подтвердили, что процесс запущен, но он будет не настолько быстрым, как хотелось бы.

«В настоящий момент разрабатывается проект планировки, в соответствии с которым территория, на которой он расположен «Морсен», войдет в землю общего пользования. После этого, возможно, - процедура выкупа данного здания и сноса. Процедура очень длинная и сложная, и если глядеть правде в глаза, то в ближайшие два года я не вижу перспектив, чтобы его снесли», - прокомментировал ситуацию корреспонденту IvanovoNews начальник городского управления архитектуры и градостроительства Павел Соколов.

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