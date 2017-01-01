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Новости

сегодня, 16:43

Приволжск станет территорией опережающего социально-экономического развития

Заявка на создание ТЭСЭР находится в Минэкономразвития в стадии активной подготовки


13 декабря состоялась деловая встреча с потенциальными резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Приволжске.

Как сообщил директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин, на сегодняшний день заявка в Минэкономразвития России на создание территории с особыми условиями хозяйствования в Приволжске находится в стадии активной подготовки. «Уже проведена работа по поиску внешних инвесторов и активизации местных предпринимателей. Представители бизнеса заинтересованы в данной форме поддержки, поскольку перспективы получения налоговых преференций являются стимулом для создания новых производств и модернизации существующих. Сейчас определены 7 потенциальных резидентов, готовых реализовать инвестиционные проекты в рамках ТОСЭР», - отметил руководитель ведомства.

Всего планируется запустить не менее 13 инвестиционных проектов, что позволит создать порядка 640 рабочих мест и привлечь инвестиций в экономику моногорода не менее 675 млн рублей. Первые проекты будут реализованы в период с 2018 по 2020 годы.

В ходе встречи обсуждался вопрос о доработке окончательного перечня видов экономической деятельности, по которым будет действовать особый правовой режим. Кроме того, присутствующие пришли к единому мнению о необходимости проведения анализа рисков по созданию неравной конкурентной среды и дискриминации вследствие действия преференциального налогового режима.

В завершении мероприятия, руководителю проектного офиса Приволжского района было рекомендовано приступить к оформлению соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов, а также завершить подготовку заявки на создание ТОСЭР в течение двух месяцев.

По материалам инвестиционного портала Ивановской области



ключевые слова: экономика бизнес ТОСЭР
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