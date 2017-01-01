В Иванове в один день произошли две полицейские погони

ВИДЕО преследования нарушителей изнутри машин ДПС





13 декабря в 00:50 на улице Свердлова областного центра внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль «ВАЗ-2114». С помощью устройства громкой связи инспекторы потребовали от водителя остановиться, однако тот проигнорировал и, увеличив скорость, продолжил движение. Во время преследования нарушителя удалось задержать. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, им оказался 17-летний ивановец, права управления транспортным средством он не имел. На молодого человека составлен ряд административных материалов.

Часом ранее на улице Сахарова инспекторы ДПС пытались остановить автомобиль «Хендай Солярис», однако водитель также решил, что ускользнет от дорожных полицейских. Инспекторы ДПС начали преследование, и на улице 6-я Ефремковская задержали автомобиль, за рулем которого находился 23-летний житель Тейковского района. Водительских прав у него также не было, а машина, на которой он передвигался, принадлежала сидящему рядом пассажиру - 26-летнему ивановцу. На собственника «Солярис» и водителя составлены административные протоколы.

Видео: УГИБДД

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