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Новости

36 минут назад

«ЕЭС-Гарант» запускает программу привилегий «Клуб Клиентов»

На правах рекламы


12 декабря стартовала программа привилегий для клиентов «ЕЭС-Гарант», с которыми заключены договоры энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) по фиксированным ценам. Участники Клуба Клиентов получают возможность рассказать интернет-аудитории о своем бизнесе на персональной странице Клуба.

Для участников Клуба Клиентов подготовлены специальные предложения от партнеров компании в области ведения бухгалтерского учета, финансов, страхования, подбора персонала и создания сайтов. Партнерами уже стали HeadHunter, страховая компания «Энергогарант», интернет-сервис по учету финансов «Финолог», конструктор сайтов «Nethouse».

Клуб Клиентов – сообщество предприятий малого и среднего бизнеса, помогающее клиентам «ЕЭС-Гарант» строить новые бизнес-связи и получать дополнительные привилегии от партнеров Клуба с существенной экономией. Клуб Клиентов «ЕЭС-Гарант» открывает новые перспективы и выводит бизнес клиентов на новый уровень развития.

Узнать подробности и вступить в клуб можно, заполнив заявку на сайте www.ies-garant.ru/club

ООО «ЕЭС-Гарант» – лидер в области решений по энергоснабжению и энергоэффективности, что подтверждает 1 место во всероссийском рейтинге энергосервисных компаний России (по версии РБК). Эксперты компании «ЕЭС-Гарант» в области энергоснабжения помогают предприятиям сокращать расходы на электроэнергию, газ, оптимизировать энергопотребление путем модернизации производственных и энергетических объектов.

Клиенты получают электрическую энергию с оптового и розничного рынков. При выводе потребителя на оптовый рынок «ЕЭС-Гарант» оказывает полный цикл услуг – от создания системы АИИС КУЭ до сопровождения текущей деятельности по закупке электроэнергии и мощности на ОРЭМ.

Основные преимущества «ЕЭС-Гарант»:

- Выгодные тарифные планы. Уникальные условия поставки электрической энергии и природного газа для предприятий вне зависимости от масштаба бизнеса.

- Гарантия достижения эффекта. Внедрение энергоэффективных решений с возможностью оплаты после получения эффекта в течение срока действия контракта.

- Подтвержденное качество услуг. Членство в саморегулируемых организациях в области энергетических обследований объектов и инженерных сетей всех видов.



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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Изменяется схема дорожного движения на Вокзальной площади Иванова
				
сегодня, 13:10

				

				Изменяется схема дорожного движения на Вокзальной площади Иванова 
									
								

					
	 Автобусы и троллейбусы могут там начать ездить уже на следующей неделе - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		4-летний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа
				
сегодня, 11:37

				

				4-летний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа 
								

					
	 Трагедия произошла в Шуе
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области охотник и участковый устроили перестрелку
				
сегодня, 11:29

				

				В Ивановской области охотник и участковый устроили перестрелку 
								

					
	 Всё началось с неизлечимо больной собаки
				

				

	    			
    
	    				
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