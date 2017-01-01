ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: возмещение убытков обманутым дольщикам и ненужные вещи по баснословной цене

ВИДЕОанонс





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- «Барс» и золотая осень. Спешим на помощь людям преклонного возраста.

- Ненужные вещи по баснословной цене. Новоявленные коробейники впаривают жителям области предметы, без которых «ну совершенно невозможно обойтись».

- И снова розыгрыш. На кону билеты на фильм «Жги». Кто пойдет смотреть его бесплатно.

- Закат эпохи долевого строительства. Кто возместит убытки обманутым дольщикам? Новый закон и его перспективы.





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

поделиться ссылкой:

