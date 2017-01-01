В Иванове группа кавказцев похитила в ТЦ золотые часы на полмиллиона рублей

Момент совершения преступления попал на ВИДЕО





В Иванове полиция разыскивает подозреваемых в краже золотых часов на общую сумму, превышающую полмиллиона рублей. Изучив записи с камер видеонаблюдения торгового центра, сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастны четверо молодых людей кавказской внешности. Роли злоумышленников были распределены так: пока трое отвлекали продавцов, четвертый из криминальной команды вскрыл витрину и незаметно похитил часы.

Правоохранители просят всех, кто опознает в представленном видео подозреваемых, поделиться этой информацией с администратором группы "Полиция37", или сообщить в полицию по телефонам 02 или 8 (4932) 32-72-41.

Видео: пресс-служба УМВД по Ивановской области

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