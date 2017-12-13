Существование реки Выползушка стало для строителей полигона ТКО под Наволоками полной неожиданностью





Как мы сообщали ранее, суд удовлетворил иск ивановской природоохранной прокуратуры и признал заключение государственной экологической экспертизы строительства полигона ТКО у деревни Тревражное под Наволоками незаконным. Основанием для решения суда послужило то, что материалы проектной документации госэкспертизы не содержат сведения о протекающей вблизи места планируемого строительства полигона ТКО водного объекта – реки Выползушки. Она является притоком реки Юндокса, которая в свою очередь впадает в Горьковское водохранилище у Наволок.

Сегодня в ООО «Чистое поле», которое и занимается строительство полигона, прокомментировали данный факт:

«В рамках проверки, проведенной Природоохранной прокуратурой Ивановской области, выявлен водный объект – р. Выползушка, который ранее отсутствовал в реестре водных объектов и на момент проведения экологической экспертизы не был учтен.

В целях соблюдения большей безопасности будущей эксплуатации межмуниципального полигона ТБО у деревни Тревражное все необходимые сведения о водном объекте – р. Выползушка будут учтены в проектной документации. После проведения дополнительных соответствующих исследований влияния полигона ТБО на данный водный объект проект будет направлен на согласование в Главгосэкспертизу».

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