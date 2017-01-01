Станислав Воскресенский посетил поселок Савино по приглашению местной жительницы

Причиной визита стала просьба селянки починить кровлю поликлиники







Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский побывал в Савинском районе. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, муниципалитет глава региона посетил по приглашению жительницы поселка Савино Галины Сергеевны Коровкиной. Она обратилась в приемную Президента РФ в Ивановской области с вопросом о ремонте кровли Савинской поликлиники. По поручению главы государства 7 декабря полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов провел личный прием граждан в режиме видеоконференции, на который также пригласили Галину Сергеевну. На приеме присутствовал и Станислав Воскресенский. По итогам были даны поручения проработать решения по ремонту кровли здания поликлиники в поселке Савино.

В ходе визита в муниципалитет Станислав Воскресенский осмотрел здание поликлиники. Как рассказала главный врач Шуйской ЦРБ (Савинская поликлиника – ее филиал) Екатерина Кузьмина, медучреждение построено в 1989 году, кровля требует капитального ремонта, текущий ремонт проблему не решит. Врио начальника департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин сообщил, что в настоящее время подготовлена смета на капитальный ремонт кровли поликлиники. Стоимость ремонта составит 3 миллиона рублей. Еще 1,5 млн будет привлечено по линии ФОМС. К ремонтным работам приступят с наступлением строительного сезона в следующем году. Станислав Воскресенский потребовал тщательно подойти к формированию конкурсной документации, проведению конкурсных процедур и жестко контролировать ход выполнения работ подрядчиком.

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