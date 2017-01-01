Главный антимонопольщик региона стал Почетным сторонником областной Федерации регби

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9 октября в большом зале Дома национальностей Ивановская областная Федерация регби провела церемонию закрытия спортивного сезона 2017 года.

В финале мероприятия руководителю Ивановского УФАС России Александру Боровкову было присвоено звание Почетного сторонника Ивановской областной Федерации регби и торжественно вручена памятная членская карта. Этого звания главный антимонопольщик области удостоен за значительный вклад в развитие регбийного движения и постоянное содействие решением правления региональной Федерации регби.

Фото: пресс-служба УФАС

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