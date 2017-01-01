Новости
44 минуты назад
Главный антимонопольщик региона стал Почетным сторонником областной Федерации регби
ФОТО
9 октября в большом зале Дома национальностей Ивановская областная Федерация регби провела церемонию закрытия спортивного сезона 2017 года.
В финале мероприятия руководителю Ивановского УФАС России Александру Боровкову было присвоено звание Почетного сторонника Ивановской областной Федерации регби и торжественно вручена памятная членская карта. Этого звания главный антимонопольщик области удостоен за значительный вклад в развитие регбийного движения и постоянное содействие решением правления региональной Федерации регби.
Фото: пресс-служба УФАС
ключевые слова: УФАС Александр Боровков регби
- оцените новость:
-
(0)
- 205
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 13:10Изменяется схема дорожного движения на Вокзальной площади Иванова
Автобусы и троллейбусы могут там начать ездить уже на следующей неделе - ФОТО
-
(1)
- 1972
сегодня, 11:44В Ивановской области по дороге из школы пропала 15-летняя девочка
ФОТО, ПРИМЕТЫ
-
(0)
- 2661
сегодня, 11:374-летний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа
Трагедия произошла в Шуе
-
(0)
- 3358
сегодня, 11:29В Ивановской области охотник и участковый устроили перестрелку
Всё началось с неизлечимо больной собаки
-
(2)
- 2045