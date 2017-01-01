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Суд обязал ивановца снести самовольно установленный балкон
И привести фасадную стену дома в первоначальное состояние
Житель областного центра самовольно установил на первом этаже многоквартирного дома балкон. В одной из комнат своей квартиры мужчина демонтировал оконный блок и, пробив фасадную стену, сделал дверной проем, ведущий на самодельный балкон. Причем, все это было сделано без согласования с органом местного самоуправления.
Соседи пожаловались в мэрию, и та провела проверку. По ее результатам был подан иск в суд, который в итоге обязал собственника квартиры демонтировать самовольно установленный балкон и привести стену дома в первоначальное состояние.
Вот как решение суда прокомментировала начальник отдела судебного представительства управления правового сопровождения администрации г. Иваново Анна Чагина: «Безусловно, это важный момент. Особенно в панельных домах. Ведь балконы все равно дают нагрузку на нижнюю плиту перекрытия – это значит, люди играют с огнем! Речь, действительно, идет о безопасности. Что такое «реконструкция жилого здания», под которую теоретически можно оформить балкон? Это, прежде всего, любые изменения в несущих конструкциях. Когда мы делаем балкон, мы либо «привариваемся» к фундаменту дома, либо разбираем часть наружной стены, либо делаем какие-то консоли. В любом случае получается, что мы затрагиваем самые ответственные, «нужные» конструкции, самые опасные, и это нельзя игнорировать. Порой важен каждый кирпичик. А безопасность здания - это ваша безопасность и безопасность ваших семей».
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- Peshehod24 минуты назадПлиту новую установить должен будет?
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