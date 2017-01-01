В ивановской академии МЧС выберут «Мисс талант»

За этот титул поборются 8 участниц конкурса





15 декабря 2017 года в концертном зале ИПСА пройдет этап конкурса «Мисс Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России - 2018» в номинации «Мисс талант».

8 участниц конкурса поздравят коллектив академии с наступающим Днем спасателя и представят жюри свои творческие номера.

Начало мероприятия - в 15:30.

поделиться ссылкой:

