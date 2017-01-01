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20 минут назад
В ивановской академии МЧС выберут «Мисс талант»
За этот титул поборются 8 участниц конкурса
15 декабря 2017 года в концертном зале ИПСА пройдет этап конкурса «Мисс Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России - 2018» в номинации «Мисс талант».
8 участниц конкурса поздравят коллектив академии с наступающим Днем спасателя и представят жюри свои творческие номера.
Начало мероприятия - в 15:30.
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