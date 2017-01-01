Изменяется схема дорожного движения на Вокзальной площади Иванова

Автобусы и троллейбусы могут там начать ездить уже на следующей неделе - ФОТО





Заместитель главы администрации областного центра Виктор Казанцев провел на Вокзальной площади планерку с подрядчиками. Он проверил, на какой стадии находится капремонт объекта.

Напомним, муниципальный контракт с подрядной организацией истекает 31 декабря. На ремонт «ворот горда» выделено более 100 миллионов рублей. К настоящему времени выполнено работ на 90 миллионов. Часть мероприятий - укладка верхнего слоя асфальта и установка дополнительных ограждений - перенесены на будущий год на теплое время. Это сделано, чтобы соблюсти технологию укладки асфальтобетонного покрытия.

«Однако ничего не мешает нам в этом году запустить движение общественно транспорта по Вокзальной площади. Смонтированы линии контактной сети и освещения, установлены остановочные павильоны. Мы планируем открыть площадь для троллейбусов и автобусов 25 декабря», - сообщил Виктор Казанцев. Впрочем, заместитель главы администрации не исключил, что движение транспорта откроется уже на следующей неделе.

Виктор Казанцев добавил, что рамках капитального ремонта территория Вокзальной площади делится на функциональные зоны. Проектом предусмотрено разделение потоков общественного и личного транспорта, пешеходного движения – по территории Вокзальной площади организуется сеть проездов с асфальтобетонным покрытием (автомобильные дороги), обеспечивающих движение транспортных средств в предназначенных для них зонах.

Площадь будет зонирована следующим образом:

• зона временной стоянки и разворотное кольцо троллейбусов с парковкой легкового автотранспорта;

• многофункциональный перрон посадки/высадки пассажиров;

• гостевая парковка легкового автотранспорта, стоянка такси перед зданием ж/д вокзала;

• зоны высадки и временной стоянки городского автобусного общественного транспорта, общественного транспорта пригородного направления (стоянки автобусов);

• зона посадки общественного транспорта пригородного направления;

• сквер;

• храмовый комплекс, парковки легкового автотранспорта в районе храмового комплекса;

• территория в районе АЗС с парковкой для легкового автотранспорта.

В рамках проведения капитального ремонта Вокзальной площади с 16 декабря 2017 года изменяется схема дорожного движения на данном участке улично-дорожной сети:

1. Сквозной проезд по Вокзальной площади запрещен (на участке от проспекта Шереметевского до улицы Земляной, вдоль здания ФГУП «Почта России» и железнодорожного вокзала).

2. По улице Калинина (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Станционной) будет организовано двухстороннее движение транспортных средств.

3. Подъезд к АЗС «Ивнефтеторг» будет осуществляться со стороны проспекта Шереметевского, выезд через магазин «Кенгуру».

4. Вводится в эксплуатацию регулируемое движение на перекрестке проспекта Шереметевским и улице Карла Маркса.

Мэрия просит водителей автотранспортных средств быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и сигналами светофорных объектов.



Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



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