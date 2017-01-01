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Новости

43 минуты назад

В Ивановской области прокуратура помогла пенсионерке вернуть свое жилье


Шуйская пенсионерка заключила с некоей гражданкой договор купли-продажи половины частного дома, в которой проживала старушка. В соответствии с договором жилое помещение было продано за 700 тысяч рублей. Однако, как установила прокуратура в ходе проверки, эти деньги покупательница пенсионерке так и не отдала.

«По итогам проверки межрайонной прокуратурой в интересах пожилой женщины в Шуйский городской суд направлено исковое заявление о признании недействительным указанного договора купли-продажи. Судом исковые требования прокуратуры удовлетворены», - говорится в сообщении областного надзорного ведомства.



ключевые слова: жилье договор деньги прокуратура
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