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Новости

сегодня, 12:29

Ещё один районный Дом культуры отремонтировали в Ивановской области

На обновление учреждения культуры было потрачено более 18 млн рублей


15 декабря в Гавриловом Посаде состоится открытие районного Дома культуры. С 2016 года в доме культуры проводились масштабные ремонтные работы на средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. Всего на эти цели было направлено более 18 млн рублей.

За два года выполнен капитальный ремонт кровли здания с заменой чердачных перекрытий, системы отопления, зрительного зала и фойе. Приобретены новые театральные кресла, соответствующее современным стандартам новое световое, звуковое, музыкальное оборудование, что позволяет на высоком уровне проводить мероприятия, встречи, концерты для жителей.

Здание дома культуры построено в 1965 году на городской площади.             В настоящее время в учреждении работают 15 коллективов самодеятельного народного творчества, 4 любительских объединения. Звание «народный» имеют фольклорный ансамбль «Оберег» и народный хор «Сударушка», их участники являются дипломантами и победителями межрегиональных, областных и районных фестивалей и конкурсов.



ключевые слова: Дом культуры ремонт
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