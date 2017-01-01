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Новости

21 минуту назад

В Ивановской области по дороге из школы пропала 15-летняя девочка

ФОТО, ПРИМЕТЫ


В Юже полиция разыскивает 15-летнюю Анастасию Кораблеву. 13 декабря в 13.30 она ушла из школы и до настоящего времени домой не вернулась. Известно, что ранее девочка неоднократно уходила из дома.

ПРИМЕТЫ: рост 155-160 см., худощавого телосложения.

БЫЛА ОДЕТА: болоньевое пальто серого цвета с капюшоном, черная вязаная шапка с рисунком в виде блестящего цветка, брюки черного цвета в серую клетку, сапоги чёрного цвета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: документов, сотового телефона, денег при себе не имеет. Может представляться другим именем.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом подростке, сообщить по телефону: 8 (49347) 2-24-04 или 02.



ключевые слова: подросток поиск розыск
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