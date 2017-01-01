4-летний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа

Трагедия произошла в Шуе





В полицию поступило сообщение о том, что в Шуе из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпал ребёнок. На место происшествия была направлена оперативная группа.

Выпавший из окна 4-летний мальчик от полученных травм скончался.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах и причинах трагедии. Установлено, что на момент падения родители мальчика находились дома, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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