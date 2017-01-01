Новости
28 минут назад
4-летний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа
Трагедия произошла в Шуе
В полицию поступило сообщение о том, что в Шуе из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпал ребёнок. На место происшествия была направлена оперативная группа.
Выпавший из окна 4-летний мальчик от полученных травм скончался.
Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах и причинах трагедии. Установлено, что на момент падения родители мальчика находились дома, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(0)
- 493
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
23 минуты назадВ Ивановской области по дороге из школы пропала 15-летняя девочка
ФОТО, ПРИМЕТЫ
-
(0)
- 432
30 минут назад4-летний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа
Трагедия произошла в Шуе
-
(0)
- 546
38 минут назадВ Ивановской области охотник и участковый устроили перестрелку
Всё началось с неизлечимо больной собаки
-
(1)
- 524