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Новости

36 минут назад

В Ивановской области охотник и участковый устроили перестрелку

Всё началось с неизлечимо больной собаки


Как в настоящем боевике. История, достойная киносценария, произошла в августе 2017 года в Савинском районе Ивановской области.

Житель деревни Архиповка решил застрелить свою неизлечимо больную собаку. Для этого он отправился в соседнюю деревню Слабнево в дом матери, где в сейфе хранил свое охотничье ружье. При этом мужчина был пьян. Не найдя ключи от металлического шкафа, охотник взломал его топором. И, взяв ружье и патроны 12 калибра, пошел обратно в Архиповку.

Его сестра, увидев взломанный сейф и брата в состоянии сильного алкогольного опьянения с ружьем, сообщила об этом местному участковому полиции.

Сотрудник полиции незамедлительно отреагировал на сообщение и на личном автомобиле поехал в сторону Слабнево. По дороге он увидел пожилого мужчину с расчехленным ружьем и остановил машину на расстоянии около 150 метров от него.

Охотник хоть и был сильно пьян, все-таки понимал, что совершил административное правонарушение и у него могут изъять ружье. И тогда мужчина решил попугать полицейского. Он снял ружье с плеча и направил его в сторону автомобиля, в котором сидел полицейский. Стрелять в стража порядка, правда, не собирался. Увидев направленное на него оружие, полицейский выскочил из машины и залег в кювете у обочины дороги. Прокричал, чтобы мужчина бросил оружие и сдался, и, достав свой табельный пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух.

Бывалого охотника выстрел ничуть не смутил, и в ответ он начал палить в воздух из ружья. Сделав 4 выстрела, мужчина убежал в лес.

Участковый сообщил обо всем произошедшем своему начальству, и полицией была организована операция по поиску и обезвреживанию беглеца. Однако через некоторое время тот сдался сам, добровольно выдав оружие и патроны.

По факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей было возбуждено уголовное дело. На днях было завершено его расследование. Сейчас дело направлено в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: оружие насилие угроза
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  • 14 минут назад
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							т.е. полицейский " увидел пожилого мужчину с расчехленным ружьем и остановил машину на расстоянии около 150 метров от него." а сдатся он кричал какому то мужику?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В Ивановской области охотник и участковый устроили перестрелку
				
38 минут назад

				

				В Ивановской области охотник и участковый устроили перестрелку 
								

					
	 Всё началось с неизлечимо больной собаки
				

				

	    			
    
	    				
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