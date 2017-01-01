В Иванове осужден водитель, по вине которого погибли два человека

Смертельная автоавария произошла на трассе Иваново-Ярославль





Вынесен приговор 34-летнему ивановцу, признанному виновным в нарушении ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть двух человек.

Трагедия произошла в июле 2017 года. Подсудимый ехал на своей машине по трассе Иваново-Ярославль. Ехал со скоростью 90 км/ч по мокрому асфальту – шел дождь. Шины автомобиля были с изношенным протектором. В какой-то момент водитель не справился с управлением, машину занесло и выбросило на встречку, где она врезалась в двигавшийся во встречном направлении автомобиль.

В результате ДТП водитель и пассажир встречной машины получили смертельные травмы.

В итоге суд приговорил виновного водителя к 2,5 годам колонии-поселению, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 8 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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