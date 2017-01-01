В Ивановской области внедрят единую систему записи пациентов в поликлиники

Каждое медучреждение обяжут организовать работу контакт-центра





В следующем году Ивановская область присоединится к проекту «Бережливая поликлиника», цель которого – повышение доступности и качества медицинской помощи населению за счет оптимизации процессов и устранения потерь. Об этом заявил руководитель регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. 13 декабря он провел заседание коллегии департамента по вопросам качества и доступности амбулаторно-поликлинической помощи населению, оптимизации работы поликлиник Ивановской области.

Главные решения, которые приняла коллегия, таковы. В регионе начинается внедрение единой системы записи пациентов в поликлиники. В частности, каждое подведомственное департаменту учреждение обяжут организовать работу контакт-центра и обеспечить достижение показателей эффективности его работы.

Как сообщил Артур Фокин, до конца текущего года департамент здравоохранения подготовит нормативный акт для внедрения единой системы записи пациентов с контрольными сроками, а также утвердит типовое положение об организации работы контакт-центров.

Также уже в первом квартале будущего года планируется внедрить систему смс-информирования населения, закрепленного за поликлиниками. К середине года во всех офисах врачей общей практики и врачебных амбулаториях будут установлены рабочие места Комплексной медицинской информационной системы (КМИС). В рамках этой системы будет организована запись к узким специалистам и направление на параклинические исследования.

В ряде поликлиник будет реализован пилотный проект по организации системы единой электронной очереди через инфоматы, включая диспансеризацию населения. До конца 2018 года он распространится и на остальные медицинские учреждения.

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