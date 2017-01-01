В Кинешме обустроят два кинозала на 10 миллионов рублей

Будет закуплено новое оборудование, киноэкраны, системы для 3D-показа, кресла





В конце декабря Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии объявил результаты очередного конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах – с населением до 500 тысяч жителей. Общий объем субсидий учреждениям культуры России составил 1 миллиард рублей. Поддержка оказана 202 кинозалам из 57 регионов страны.

По итогам рассмотрения конкурсных заявок двум учреждениям культуры Ивановской области выделены субсидии в размере 5 миллионов рублей каждому. Ими стали клуб «Октябрь» и Городской Дом культуры Кинешмы.

Как рассказали в комитете по культуре и туризму кинешемской администрации, федеральные средства будут направлены на приобретение нового цифрового и звукового оборудования, киноэкранов, систем для 3D-показа, программно-аппаратных средств, а также новых кресел для Городского Дома культуры.

В мэрии райцентра отметили, что и клуб «Октябрь», и Городской Дом культуры Кинешмы проектировались как кинотеатры.

поделиться ссылкой:

