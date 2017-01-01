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Новости

24 минуты назад

В Кинешме обустроят два кинозала на 10 миллионов рублей

Будет закуплено новое оборудование, киноэкраны, системы для 3D-показа, кресла


В конце декабря Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии объявил результаты очередного конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах – с населением до 500 тысяч жителей. Общий объем субсидий учреждениям культуры России составил 1 миллиард рублей. Поддержка оказана 202 кинозалам из 57 регионов страны.

По итогам рассмотрения конкурсных заявок двум учреждениям культуры Ивановской области выделены субсидии в размере 5 миллионов рублей каждому. Ими стали клуб «Октябрь» и Городской Дом культуры Кинешмы.

Как рассказали в комитете по культуре и туризму кинешемской администрации, федеральные средства будут направлены на приобретение нового цифрового и звукового оборудования, киноэкранов, систем для 3D-показа, программно-аппаратных средств, а также новых кресел для Городского Дома культуры.

В мэрии райцентра отметили, что и клуб «Октябрь», и Городской Дом культуры Кинешмы проектировались как кинотеатры.



ключевые слова: кино кинозал кинотеатр субсидия
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									Медведь								
							
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  • 1 минуту назад
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							Широкополосный доступ не забудьте сделать, без интернет канала в сотню мегабит Ваш кинозал будет крутить только фильмы привезенные на жестких дисках.
    
С 3D не все так просто как Вы думаете, больше 2х лет как прокатчики на дисках фильмы не разрешают крутить, только с лицензионного проектора подключенного к инету. Ну а какую скорость Ваш мегафон или другое г.но с 4G даст Вы сами увидите, когда трафик кончится на 2й минуте фильма на 60гб скачанного фильма, только безлимит и кабель! И не меньше 2Т за фильм.
    
А дальше сами считайте, за сколько он скачается при ширине канала в 1мбит ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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