В Иванове стартует новый сезон конкурса «Утренняя звезда»

Первый полуфинал состоится 17 декабря





17 декабря в 14.00 в ивановском Центре культуры и отдыха стартует конкурс молодых исполнителей «Утренняя звезда». Состоится первый полуфинал. Зрителей ждут яркие, творческие номера, анимационная программа в фойе ЦКиО и розыгрыши ценных призов.

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