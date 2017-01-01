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Новости

35 минут назад

В Иванове стартует новый сезон конкурса «Утренняя звезда»

Первый полуфинал состоится 17 декабря


17 декабря в 14.00 в ивановском Центре культуры и отдыха стартует конкурс молодых исполнителей «Утренняя звезда». Состоится первый полуфинал. Зрителей ждут яркие, творческие номера, анимационная программа в фойе ЦКиО и розыгрыши ценных призов.



ключевые слова: молодые исполнители конкурс
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