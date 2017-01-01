Новости
35 минут назад
В Иванове стартует новый сезон конкурса «Утренняя звезда»
Первый полуфинал состоится 17 декабря
17 декабря в 14.00 в ивановском Центре культуры и отдыха стартует конкурс молодых исполнителей «Утренняя звезда». Состоится первый полуфинал. Зрителей ждут яркие, творческие номера, анимационная программа в фойе ЦКиО и розыгрыши ценных призов.
ключевые слова: молодые исполнители конкурс
- оцените новость:
-
(0)
- 118
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации