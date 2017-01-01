Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 19:46

Переход под мостом на площади Пушкина начал разрушаться

Куски бетона могут упасть прямо на головы пешеходов - ФОТО


В областном центре переход под Театральным мостом на площади Пушкина стал опасен для прохожих. Эти кадры прислали нам обеспокоенные ивановцы. Кусок штукатурки рухнул прямо на брусчатку. К счастью, никто не пострадал. Но гарантии того, что следующая глыба не упадет на чью-то голову, дать не может никто.

Фото: Эмиль Аднаев



ключевые слова: мост переход обрушение
  • оцените новость:
  • (1)
  • 845
  • 5







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (5)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Сергей Коробов								
							
    • 
							
  • 24 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Закрыть опасный подмостный переход. Поставить на пл.Пушкина ещё один светофор для пешеходов. И будет все хорошо. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Slon-nik								
							
    • 
							
  • 20 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Было, проходили. табуном все шли не соблюдая правил								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									МИХАИЛ Михаил								
							
    • 
							
  • 11 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Товарищи из псевдо СМИ, у вас глаза из какого места на мир смотрят? Это переход под Соковским мостом								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									хеx								
							
    • 
							
  • 9 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если б обвалился, вот смеху-то было бы!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									АlexeiYurist ™								
							
    • 
							
  • 7 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я бы точно обхохотался и со смеху помер!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В МУП «САЖХ» оборудовали пункт передержки для безнадзорных животных
				
сегодня, 11:51

				

				В МУП «САЖХ» оборудовали пункт передержки для безнадзорных животных 
									
								

					И он уже начал работать - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1513						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Прокуратура выявила нарушения в деятельности регионального фонда капремонта
				
сегодня, 11:18

				

				Прокуратура выявила нарушения в деятельности регионального фонда капремонта 
								

					
	 Регоператор не приступил к ремонту крыши дома в установленные сроки
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1268						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Ивановцы сломали один из арт-объектов селфи-маршрута
				
сегодня, 10:05

				

				Ивановцы сломали один из арт-объектов селфи-маршрута 
									
								

					
	 Теперь его демонтируют и перенесут в другое место – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(5)
													
    
						
    • 
						
  • 
							6083						
    •