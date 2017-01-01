Переход под мостом на площади Пушкина начал разрушаться

Куски бетона могут упасть прямо на головы пешеходов - ФОТО





В областном центре переход под Театральным мостом на площади Пушкина стал опасен для прохожих. Эти кадры прислали нам обеспокоенные ивановцы. Кусок штукатурки рухнул прямо на брусчатку. К счастью, никто не пострадал. Но гарантии того, что следующая глыба не упадет на чью-то голову, дать не может никто.

Фото: Эмиль Аднаев

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