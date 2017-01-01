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сегодня, 19:46
Переход под мостом на площади Пушкина начал разрушаться
Куски бетона могут упасть прямо на головы пешеходов - ФОТО
В областном центре переход под Театральным мостом на площади Пушкина стал опасен для прохожих. Эти кадры прислали нам обеспокоенные ивановцы. Кусок штукатурки рухнул прямо на брусчатку. К счастью, никто не пострадал. Но гарантии того, что следующая глыба не упадет на чью-то голову, дать не может никто.
Фото: Эмиль Аднаев
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Комментарии (5)
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- Сергей Коробов24 минуты назадЗакрыть опасный подмостный переход. Поставить на пл.Пушкина ещё один светофор для пешеходов. И будет все хорошо.
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- Slon-nik20 минут назадБыло, проходили. табуном все шли не соблюдая правил
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- МИХАИЛ Михаил11 минут назадТоварищи из псевдо СМИ, у вас глаза из какого места на мир смотрят? Это переход под Соковским мостом
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- хеx9 минут назадЕсли б обвалился, вот смеху-то было бы!!
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- АlexeiYurist ™7 минут назадЯ бы точно обхохотался и со смеху помер!)
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