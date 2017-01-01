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13 минут назад
Итоги заседания Правления РЖД: на вокзал в Иванове потратят 400 миллионов и запустят прямое скоростное сообщение Иваново-Москва на "Ласточке"
ВИДЕО Предприятия области увеличат поставки для нужд РЖД
13 декабря в Москве прошло заседание правления РЖД, в котором принял участие губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
По итогам совещания Станислав Воскресенский озвучил направления совместной деятельности ивановских властей и железнодорожников на ближайшую перспективу:
- Мы рассматриваем РЖД как стратегического партнера на территории Ивановской области. Первое - это запуск, наконец-то, прямого скоростного сообщения Иваново-Москва. Это будет "Ласточка". Её ждут не одно десятилетие жители Ивановской области. Надеемся, что в те сроки, которые РЖД на себя взяло, это реализуется.
Второе, о чем зашла речь на заседании Правления РЖД - это модернизация вокзала в Иванове.
Участники встречи отметили, что здание является памятником архитектуры и из обычного вокзала оно должно превратиться в интересное выставочное и культурное пространство. Архитектурно-исторический облик городских ворот постараются сохранить, равно как и интерьеры.
Реконструкция будет проводится в три этапа. И обойдется, по предварительным подсчетам, в 400 миллионов рублей.
Станислав Воскресенский сообщил, что по вопросам, которые обсуждались с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым в ходе его рабочего визита в Ивановскую область в октябре текущего года, проведена значительная работа. «На текущей неделе состоялся координационный совет, это очень удобный формат, который ввели Российские железные дороги. Представители РЖД рассказали предприятиям Ивановской области о процедурах и потребностях в закупках. Наши предприятия презентовали свои возможности и представили их реальные объемы, которыми они могли бы обеспечить Российские железные дороги», – рассказал глава региона.
По итогам достигнуто соглашение о наращивании поставок продукции промышленных предприятий Ивановской области для нужд РЖД.
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