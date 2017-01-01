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8 минут назад

ПОСЛУШАЙТЕ! Вместо тоннеля любви – рёбра динозавра: как глумятся ивановцы

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Сначала ёлка, которая по пути из леса потеряла все ветки. Теперь вот и арт-объект на площади Ленина, который лишился труб. Кого-то не устроил один из элементов городского селфи-маршрута, и тот четвертовали.

С самого начала лабиринт, который при определенном ракурсе складывается в слово «ИВАНОВО», вызвал массу негативных отзывов. Разноцветные селфи-трубы называли безвкусицей. И осуждали за геолокацию. Ну, не место непонятному лабиринту посреди знаковых площадей столицы Ивановской области! Впрочем, кто-то считает это ни много ни мало визитной карточкой Иванова.

Над другими арт-объектами, установленными тут и там в Иванове, тоже народ глумится. Тоннель любви у цирка по задумке авторов выложен в форме сердечек, но ивановцы с легкой руки окрестили его ребрами динозавра. Застежку-молнию на той же площади Ленина называют ширинкой. А руку у дома-корабля - культяпками.

Почему ивановцы недовольны новыми арт-объектами и состоится ли в конце концов городской селфи-маршрут – в комментарии Натальи Сергеевой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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