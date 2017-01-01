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Новости

сегодня, 18:05

Фестиваль валенка в Наволоках признан национальным событием года


Всероссийский фестиваль русского валенка вошел в топ-200 национальных событий года на 2018 год.

Топ-200 лучших событий года определяется по результатам оценки проектов экспертным советом, в который вошли специалисты, представители государственной власти, отраслевые ассоциации, турфирмы и представители СМИ. Для участия в конкурсе в этом году было получено более 1200 заявок из 72 регионов страны.

По итогам народного голосования и вердикта жюри были выбраны 200 самых интересных событий России из разных уголков страны, удостоенные звания «Национального события года». Некоторые из них достигли международного уровня и известны по всему миру. К таким мероприятиям, к примеру, относятся масштабный фестиваль «Алтайская зимовка», приуроченный к прилету лебедей на незамерзающие озера Алтайского края и знаменитый Санкт-Петербургский праздник школьных выпускных – «Алые паруса».

Среди лучших событий есть гастрономические фестивали и спортивные состязания, военные, исторические реконструкции и народные праздники, демонстрирующие уникальные особенности своего региона, фестивали, посвященные всем видам искусства — литературе, живописи, кинематографу, музыке и даже архитектуре.

Представленные здесь проекты заслужено получили статус «национального», так как являются самыми значимыми событийными мероприятиями, которые стремятся посетить туристы не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. И Всероссийский фестиваль валенка – в их числе. Напомним, он пройдет 16 декабря на Базарной площади города Наволоки Ивановской области.



ключевые слова: валенки фестиваль национальное событие
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