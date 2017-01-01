ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: перерасчет пенсии, тайна смерти мистификатора и героическая продавщица против грабителя

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СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Как будут начислять пенсию после расчета? Призываем к ответу Пенсионный фонд России.

- Фабрикант, меценат и мистификатор. Тайна его смерти до сих пор не разгадана. Герой губернии – Дмитрий Бурылин.

- Визит в цветочный магазин может для него закончиться реальным сроком. А продавщица, кстати, оказалась женщиной героической.

- И снова розыгрыш. Кто пойдет в кино бесплатно и на какую картину?







Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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