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Новости

сегодня, 17:58

ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: перерасчет пенсии, тайна смерти мистификатора и героическая продавщица против грабителя

ВИДЕОанонс


СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Как будут начислять пенсию после расчета? Призываем к ответу Пенсионный фонд России.

- Фабрикант, меценат и мистификатор. Тайна его смерти до сих пор не разгадана. Герой губернии – Дмитрий Бурылин.

- Визит в цветочный магазин может для него закончиться реальным сроком. А продавщица, кстати, оказалась женщиной героической.

- И снова розыгрыш. Кто пойдет в кино бесплатно и на какую картину?


Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.



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сегодня, 11:51

				

				В МУП «САЖХ» оборудовали пункт передержки для безнадзорных животных 
									
								

					И он уже начал работать - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 11:18

				

				Прокуратура выявила нарушения в деятельности регионального фонда капремонта 
								

					
	 Регоператор не приступил к ремонту крыши дома в установленные сроки
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 10:05

				

				Ивановцы сломали один из арт-объектов селфи-маршрута 
									
								

					
	 Теперь его демонтируют и перенесут в другое место – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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