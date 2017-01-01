Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

14 минут назад

В Иванове заведующий отделением крупной сети магазинов присвоил деньги организации

И скрыл от своего работодателя факт недостачи 300 тысяч рублей


Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заведующего отделением крупной сети обувных магазинов в Иванове. Он обвиняется в присвоении вверенных ему денежных средств организации, совершенном с использованием служебного положения.

По данным следствия, в период с 1 марта по 8 июля 2017 года обвиняемый, обладая полномочиями по контролю за движением денежных средств организации, похитил часть выручки от реализации товаров организации на сумму более 300 тысяч рублей, скрыв факт недостачи от работодателя. Украденные деньги потратил на свои нужды.

Свою вину обвиняемый в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: присвоение уголовное дело
  • оцените новость:
  • (0)
  • 141
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 7 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Крупная сеть обувных магазинов и суд из-за 300 тыщ. с управляющего?
    
Гы.
    
"Молодая, динамично развивающаяся компания, возьмет в аренду степлер".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В МУП «САЖХ» оборудовали пункт передержки для безнадзорных животных
				
сегодня, 11:51

				

				В МУП «САЖХ» оборудовали пункт передержки для безнадзорных животных 
									
								

					И он уже начал работать - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1357						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Прокуратура выявила нарушения в деятельности регионального фонда капремонта
				
сегодня, 11:18

				

				Прокуратура выявила нарушения в деятельности регионального фонда капремонта 
								

					
	 Регоператор не приступил к ремонту крыши дома в установленные сроки
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1028						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Ивановцы сломали один из арт-объектов селфи-маршрута
				
сегодня, 10:05

				

				Ивановцы сломали один из арт-объектов селфи-маршрута 
									
								

					
	 Теперь его демонтируют и перенесут в другое место – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(5)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5608						
    •