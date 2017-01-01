В Иванове заведующий отделением крупной сети магазинов присвоил деньги организации

И скрыл от своего работодателя факт недостачи 300 тысяч рублей





Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заведующего отделением крупной сети обувных магазинов в Иванове. Он обвиняется в присвоении вверенных ему денежных средств организации, совершенном с использованием служебного положения.

По данным следствия, в период с 1 марта по 8 июля 2017 года обвиняемый, обладая полномочиями по контролю за движением денежных средств организации, похитил часть выручки от реализации товаров организации на сумму более 300 тысяч рублей, скрыв факт недостачи от работодателя. Украденные деньги потратил на свои нужды.

Свою вину обвиняемый в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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