В Ивановской области растут объемы ввода жилья в эксплуатацию





За 11 месяцев 2017 года на территории Ивановской области введено в эксплуатацию 205,2 тыс. кв.м жилья, в том числе 47,8 тыс. кв.м объектов индивидуального жилищного строительства. За аналогичный период 2016 года - 109,4 тыс. кв.м, в том числе 24,4 тыс. кв.м индивидуального жилья. Такие данные приводит региональный департамент строительства и архитектуры.

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