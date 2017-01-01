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56 минут назад
В Ивановской области растут объемы ввода жилья в эксплуатацию
За 11 месяцев 2017 года на территории Ивановской области введено в эксплуатацию 205,2 тыс. кв.м жилья, в том числе 47,8 тыс. кв.м объектов индивидуального жилищного строительства. За аналогичный период 2016 года - 109,4 тыс. кв.м, в том числе 24,4 тыс. кв.м индивидуального жилья. Такие данные приводит региональный департамент строительства и архитектуры.
ключевые слова: жилье строительство
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Комментарии (4)
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- AlexeiYurist ™49 минут назадНад побыстрее расти... Строить нужно больше! Может мне чего тогда перепадёт)
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- АlexeiYurist ™43 минуты назадРазмечтался ворюга аккаунтов и паролей, ты сначала свой https найди, да заработай в 33 года на хрущобу, а то так с предками и окочуришься!)
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- AlexeiYurist ™40 минут назадТам же написано ТМ. Только Моё! СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА HTTPS! ПРИВЯЗКУ АККАУНТА К ТЕЛЕФОНУ И ПРАВИЛА!
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- АlexeiYurist ™30 минут назадTМ-не твоё, а моё: Trade Mark называется! Ну и какой у тебя телефон, ЮрикДурик? щас привяжу тебе
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