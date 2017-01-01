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Новости

56 минут назад

В Ивановской области растут объемы ввода жилья в эксплуатацию


За 11 месяцев 2017 года на территории Ивановской области введено в эксплуатацию 205,2 тыс. кв.м жилья, в том числе 47,8 тыс. кв.м объектов индивидуального жилищного строительства. За аналогичный период 2016 года - 109,4 тыс. кв.м, в том числе 24,4 тыс. кв.м индивидуального жилья. Такие данные приводит региональный департамент строительства и архитектуры.



ключевые слова: жилье строительство
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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  • 
								
									AlexeiYurist ™								
							
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  • 49 минут назад
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										-1
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							Над побыстрее расти... Строить нужно больше! Может мне чего тогда перепадёт) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									АlexeiYurist ™								
							
    • 
							
  • 43 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Размечтался ворюга аккаунтов и паролей, ты сначала свой https найди, да заработай в 33 года на хрущобу, а то так с предками и окочуришься!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist ™								
							
    • 
							
  • 40 минут назад
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										-1
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							Там же написано ТМ. Только Моё! СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА HTTPS! ПРИВЯЗКУ АККАУНТА К ТЕЛЕФОНУ И ПРАВИЛА!  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									АlexeiYurist ™								
							
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  • 30 минут назад
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										+1
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							TМ-не твоё, а моё: Trade Mark называется! Ну и какой у тебя телефон, ЮрикДурик? щас привяжу тебе								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В МУП «САЖХ» оборудовали пункт передержки для безнадзорных животных
				
сегодня, 11:51

				

				В МУП «САЖХ» оборудовали пункт передержки для безнадзорных животных 
									
								

					И он уже начал работать - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура выявила нарушения в деятельности регионального фонда капремонта
				
сегодня, 11:18

				

				Прокуратура выявила нарушения в деятельности регионального фонда капремонта 
								

					
	 Регоператор не приступил к ремонту крыши дома в установленные сроки
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановцы сломали один из арт-объектов селфи-маршрута
				
сегодня, 10:05

				

				Ивановцы сломали один из арт-объектов селфи-маршрута 
									
								

					
	 Теперь его демонтируют и перенесут в другое место – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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