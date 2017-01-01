Сотрудники ивановской мэрии провели рейд по содержанию придомовых территорий в зимнее время

ФОТО и результаты





Начальник управления ЖКХ Дмитрий Растатуров и специалисты муниципального жилищного контроля в ходе рейда посетили дворы 6 многоквартирных домов областного центра – на улицах Демидова, Калинина и на проспекте Ленина. Сотрудники мэрии проверяли, как управляющие организации ведут борьбу с наледью на крышах, содержат пешеходные зоны и контейнерные площадки.

Участник рейда обратили внимание на ненадлежащее состояние двора у дома № 31/20 по улице Калинина. «Проверка выявила, что в некоторых местах наледь представляет реальную угрозу для пешеходов. Управляющей компании будет выдано предписание незамедлительно оградить опасную зону и ликвидировать наледь», - отметил начальник уравнения ЖКХ Дмитрий Растатуров.

Он также напомнил, что в мэрии с 22 ноября работает телефонная «Горячая линия» по вопросам очистки от снега придомовых территорий многоквартирных домов, а также ликвидации снега и наледи с крыш. С начала ее работы поступило 8 обращений по вопросу наличия сосулек на кровлях. «Все обращения отработаны с управляющими организациями. По трем адресам наледь управляющими организациями была ликвидирована незамедлительно. По пяти адресам были выданы предостережения о недопустимости нарушения, обязательных требований Правил благоустройства города Иванова», - добавил чиновник. Специалисты мэрии отмечают, что большинство управляющих организаций устраняют замечания инспекторов, не дожидаясь предписаний и штрафных санкций, которые, кстати, могут достигать десятков тысяч рублей.

В ходе инспекционного выезда выявлено, что контейнерная площадка во дворе домов 50 и 52 на улице Калинина не оборудована отсекам для сбора крупногабаритного мусора. Кроме того, на площадке обнаружены ртутные лампы, которые должны утилизироваться в особом порядке. Участники рейда обратились в городское управление МЧС, которое примет меры для ликвидации опасных для жизни и здоровья отходов.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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