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Сотрудники ивановской мэрии провели рейд по содержанию придомовых территорий в зимнее время
ФОТО и результаты
Начальник управления ЖКХ Дмитрий Растатуров и специалисты муниципального жилищного контроля в ходе рейда посетили дворы 6 многоквартирных домов областного центра – на улицах Демидова, Калинина и на проспекте Ленина. Сотрудники мэрии проверяли, как управляющие организации ведут борьбу с наледью на крышах, содержат пешеходные зоны и контейнерные площадки.
Участник рейда обратили внимание на ненадлежащее состояние двора у дома № 31/20 по улице Калинина. «Проверка выявила, что в некоторых местах наледь представляет реальную угрозу для пешеходов. Управляющей компании будет выдано предписание незамедлительно оградить опасную зону и ликвидировать наледь», - отметил начальник уравнения ЖКХ Дмитрий Растатуров.
Он также напомнил, что в мэрии с 22 ноября работает телефонная «Горячая линия» по вопросам очистки от снега придомовых территорий многоквартирных домов, а также ликвидации снега и наледи с крыш. С начала ее работы поступило 8 обращений по вопросу наличия сосулек на кровлях. «Все обращения отработаны с управляющими организациями. По трем адресам наледь управляющими организациями была ликвидирована незамедлительно. По пяти адресам были выданы предостережения о недопустимости нарушения, обязательных требований Правил благоустройства города Иванова», - добавил чиновник. Специалисты мэрии отмечают, что большинство управляющих организаций устраняют замечания инспекторов, не дожидаясь предписаний и штрафных санкций, которые, кстати, могут достигать десятков тысяч рублей.
В ходе инспекционного выезда выявлено, что контейнерная площадка во дворе домов 50 и 52 на улице Калинина не оборудована отсекам для сбора крупногабаритного мусора. Кроме того, на площадке обнаружены ртутные лампы, которые должны утилизироваться в особом порядке. Участники рейда обратились в городское управление МЧС, которое примет меры для ликвидации опасных для жизни и здоровья отходов.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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Комментарии (4)
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- Софоклсегодня, 16:416 дворов? Я думал у нас город побольше.
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- ВсЁведущийсегодня, 16:43Проснулись? Это нужно делать регулярно, а не эпизодически! В Иваново вряд ли можно найти образцовую территорию, если даже на территории прилегающей к городской администрации порядка нет.
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- IvZсегодня, 16:56Все растаяло, вот и вышли в рейд.
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- ljjnnm24 минуты назадОТТЕПЕЛЬ ПРОСНУЛИСЬ ИЛИ ПИНКА ПОЛУЧИЛИ.
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