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6 минут назад
В Иванове на перекрестке маршрутку занесло прямо на пешеходов
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ДТП случилось днем 12 декабря на пересечении улиц 10 Августа и Марии Рябининой в областном центре. Маршрутку, выезжающую на перекресток, занесло при повороте, и она врезалась в дорожный знак, у которого стояли пешеходы. Знак упал, едва не задев женщину и мужчину, которые успели отскочить. Впрочем, если бы не это препятствие для маршрутки, всё могло бы закончиться весьма трагически.
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