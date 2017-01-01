В Иванове на перекрестке маршрутку занесло прямо на пешеходов

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ДТП случилось днем 12 декабря на пересечении улиц 10 Августа и Марии Рябининой в областном центре. Маршрутку, выезжающую на перекресток, занесло при повороте, и она врезалась в дорожный знак, у которого стояли пешеходы. Знак упал, едва не задев женщину и мужчину, которые успели отскочить. Впрочем, если бы не это препятствие для маршрутки, всё могло бы закончиться весьма трагически.

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