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Новости

41 минуту назад

С начала года в регионе за повторное управление в состоянии опьянения задержано более 310 водителей

28 автомобилистов приговорены к реальным срокам лишения свободы


Напомним, с 1 июля 2015 года за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено уголовное наказание.

На территории Ивановской области с начала года сотрудники Госавтоинспекции задержали 318 таких водителей. Мировыми судьями вынесено 185 приговоров о привлечении нарушителей к уголовной ответственности, остальные дела находятся в производстве.

28 граждан по решению суда были приговорены к реальным срокам лишения свободы. В отношении 5 водителей применены штрафные санкции в размере от 200 до 300 тысяч рублей, 152 осужденным назначены обязательные работы от 100 до 300 часов. Кроме того, все правонарушители лишены права управления транспортными средствами сроком до 3 лет.

В 2017 году по вине водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в регионе произошло 133 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате 38 человек погибли и 200 - получили различные травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

ключевые слова: водители алкоголь уголовная ответственность УГИБДД
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 32 минуты назад
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							Отрадно слышать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • 22 минуты назад
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							Только наказания почему-то слишком разные. Почему кому-то срок или большой штраф, а кому-то 100 часов работ всего?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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